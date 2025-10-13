Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor'dan ücretsiz bilet kararı!
Giriş Tarihi: 13.10.2025 21:57

Samsunspor Kulübü, Süper Lig'de sezon sonuna kadar geçerli olacak yeni bir bilet uygulamasını hayata geçirdiğini duyurdu.

İHA
Samsunspor tarafından bazı istisnalarla birlikte tüm iç saha maçlarında kale arkası tribünlerin sezon sonuna kadar kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara ücretsiz olacağı duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından alınan karar doğrultusunda, UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmaları ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hariç olmak üzere, tüm Trendyol Süper Lig iç saha müsabakalarında kale arkası tribünleri sezon sonuna kadar kadın, öğrenci ve engelli taraftarlarımız için ücretsiz olacaktır.

Ücretsiz bilet işlemleri, müsabaka öncesi bilet satışı sırasında Biletinial uygulamasından üye olan ve Bulvar AVM gişesinden kale arkasına bilet yüklemesi yapan taraftarlarımız için geçerlidir" denildi.

