Sergen Yalçın kulübeyi devreye sokacak

Kadro derinliğini ve kaliteli ayakları artırmak isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, devre arası transfer dönemini bekliyor. Oyuncu değişikliklerinden sadece 2 gollük katkı alan tecrübeli hoca, yapılacak takviyelerin yanı sıra kulübeden de daha etkin yararlanmayı hedefliyor.yedek oyunculardan daha fazla rekabetin içinde olmalarını istedi. Tecrübeli teknik adam, milli arada ilk 11'de forma şansı bulamayan futbolcularla yakından ilgilendi. Özellikle fizik-kondisyon açısından yeterli olmayan isimleri ekstra çalıştırarak açıklarını kapatmayı büyük oranda sağladı.