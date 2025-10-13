Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sergen Yalçın kulübeyi devreye sokacak
Giriş Tarihi: 13.10.2025

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kadro derinliğini ve kaliteli ayakları artırmak isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, devre arası transfer dönemini bekliyor. Oyuncu değişikliklerinden sadece 2 gollük katkı alan tecrübeli hoca, yapılacak takviyelerin yanı sıra kulübeden de daha etkin yararlanmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı takımın başında çıktığı hiçbir maçta 5 değişiklik hakkının tamamını kullanmayan Yalçın yedek oyunculardan daha fazla rekabetin içinde olmalarını istedi. Tecrübeli teknik adam, milli arada ilk 11'de forma şansı bulamayan futbolcularla yakından ilgilendi. Özellikle fizik-kondisyon açısından yeterli olmayan isimleri ekstra çalıştırarak açıklarını kapatmayı büyük oranda sağladı.
