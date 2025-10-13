TFF: İzin almadı Berke: Söyledim

TFF dün öğle saatlerinde Berke Özer'in milli takım kampından izinsiz ayrıldığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, "Bulgaristan-Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır.
Disiplin, saygı, takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir. Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir"
ifadeleri yer aldı.
'ADALET İSTİYORUM'
Berke ise sosyal medyasından şu açıklamayı yaptı: "Kampa katılmadan ağrılarımı ve bu konudaki durumu teknik ekibimizle paylaşmış, maç kadrosunda yer almayacaksam bu süreci dinlenerek ve tedavi olarak geçirmemin doğru olacağını iletmiştim. Buna rağmen çağrılmamın ardından her zaman olduğu gibi ülkemin formasını giymenin gururuyla kampa dahil oldum. Maç kadrosunu gördüğümde, günlerdir yaptığımız konuşmaların ne kadar anlamsız olduğunu ve yurt dışında gururla temsil ettiğim ülkemin takımında karar vericilerin performans veya oyuncuyu kazanma motivasyonunda olmadığını anladım.
Kampın ve takımın moralini bozmamak adına İstanbul'a dönüşte teknik ekibe düşüncelerimi ilettim. Ardından da "Teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni" dahilinde kamptan kendi isteğimle ayrıldım.
Benim için Milli Takım, kariyerimdeki en büyük gurur kaynağıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ay-Yıldızlı forma için her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım. Bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil etmeyi amaçlayan A Milli Takımımızın formasını gururla temsil etmiş bir sporcu olarak her bireye eşit ve adaletli bir düzenin içinde bulunmak istiyor
ve yaşanan süreci ve bu konuda yapılan açıklamanın üslubunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum."