TFF: İzin almadı Berke: Söyledim

TFF dün öğle saatlerinde Berke Özer'in milli takım kampından izinsiz ayrıldığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, "Bulgaristan-Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takibenDisiplin, saygı, takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir. Uzun yıllardır hasretini çektiğimizifadeleri yer aldı.Berke ise sosyal medyasından şu açıklamayı yaptı: "Kampa katılmadan ağrılarımı ve bu konudaki durumu teknik ekibimizle paylaşmış, maç kadrosunda yer almayacaksam bu süreci dinlenerek ve tedavi olarak geçirmemin doğru olacağını iletmiştim. Buna rağmen çağrılmamın ardından her zaman olduğu gibi ülkemin formasını giymenin gururuyla kampa dahil oldum.Kampın ve takımın moralini bozmamak adına İstanbul'a dönüşte teknik ekibe düşüncelerimi ilettim. Ardından daBenim için Milli Takım, kariyerimdeki en büyük gurur kaynağıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ay-Yıldızlı forma için her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım. Bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil etmeyi amaçlayanve yaşanan süreci ve bu konuda yapılan açıklamanın üslubunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum."