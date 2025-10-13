Yarının kaptanları geleceği inşa ediyor

İspanya'da Real Madrid forması giyen Arda Güler, Bulgaristan deplasmanında 1 gol-2 asistle maça damgasını vururken, İtalyan ekibi Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız 2 golle farkını ortaya koydu. Bugün 20 yaşında olan, 2032'deki Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nın liderleri olmalarına kesin gözüyle bakılan iki yıldız o günlerde olmak için geleceği inşa ediyor. İşte İspanya ve İtalya'da iki yıldıza atılan manşetler:Arda Güler, Türkiye'nin galibiyetine 1 gol, 2 asistle damga vurdu.Arda ve Kenan Bulgar duvarını yıktı",Arda Güler, göz kamaştırdı.İtalyan basınında öne çıkan isim Kenan'dı.Yıldız, beş dakikada iki gol attı, Juventus alkışladı,Yıldız, ne sihir: Bulgaristan'a karşı çifte şov,Yıldız, büyüledi,Yıldız durdurulamaz,Montella'nın Türkiye'si, Yıldız ve Çelik ile uçuşa geçti.Kenan 'Yıldız' gibi parlıyor, Avrupa devleri milli oyuncu için sıraya giriyor. Chelsea ve Arsenal'den sonra Premier Lig'den Manchester United da oyuncuyu istediğini açık bir şekilde dile getirdi. İngiliz basınına göre Kırmızı Şeytanlar bu transfer için gözünü karartmış durumda. 90 milyon Euro'ya kadar bonservis ödemeye hazır. 20 yaşındaki oyuncunun Juventus ile sözleşmesi 2029'da bitecek.19 Kasım 2022'den bu yana A Milli Takım formasını giyen Arda Güler 24 karşılaşmaya çıkarken 6 gol attı. Arda, U17 ile 10 maç oynamış 4 gol bulmuştu.Türkiye, 20 yaş 228 günlük Arda Güler ile 20 yaş 160 günlük Kenan Yıldız, 21 yaşını doldurmamış iki oyuncusunun gol attığı ilk deplasman maçını Bulgaristan'a karşı oynadı.12 Kasım 2023'te A Milli olan Kenan, 24 karşılaşmada 4 gol attı. U17 ile 10 maçta 3 gol, U21 ile 8 maçta 2 gol üretmişti.