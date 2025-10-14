Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başkan Erdoğan Türkiye-Gürcistan maçını statta takip etti
Giriş Tarihi: 14.10.2025 21:53 Son Güncelleme: 15.10.2025 03:24

Başkan Erdoğan Türkiye-Gürcistan maçını statta takip etti

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri maçında Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadyumu'ndaki bu önemli maçta taraftarlar stadı doldururken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmayı Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile birlikte protokol tribününden takip etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, millileri bu önemli müsabakada yalnız bırakmadı.

Başkan Erdoğan, karşılaşmayı Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile birlikte protokol tribününden takip etti.

Başkan Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da eşlik etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN GOL SEVİNCİ

Türkiye'yi 3-0 öne geçiren Yunus Akgün'ün golünden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mutluluğu ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'nin yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

4 GOLLÜ GALİBİYET

A Milli Takım Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1'lik skorla mağlup etti. Millilere galibiyeti getiren goller; Kenan Yıldız, Yunus Akgün ve Merih Demiral'dan (2) geldi.

