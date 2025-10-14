Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Benjamin Bouchouari gümbür gümbür geliyor


Benjamin Bouchouari, U19 takımı oyuncularının da olduğu idman maçında süre aldı. Faslı orta sahanın performansı göz doldurdu. İşte detaylar...



Trabzonspor'da herkesin performansını merakla beklediği isim Benjamin Bouchouari… Bordo-mavililerin 4 milyon Euro bonservisle Saint-Etienne'den 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı Faslı orta saha, omurundaki stres kırığı nedeniyle geldiğinden bu yana süre alamadı.

Takımla çalışmalara başlayan 23 yaşındaki futbolcu, önceki gün gözlerin pasını sildi. U19 takımı oyuncularının da dahil olduğu idmanda karışık şekilde maç yapılırken, Bouchouari'nin de süre aldığı öğrenildi. Dar alanda etkili oynayan ve sertlikten kaçınmayan oyuncunun, rakip eksiltme konusunda başarılı olduğu ve kolay top kaybetmediği bildirildi.

Fiziksel dayanıklılığının da teknik kadroyu sevindirdiği aktarıldı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde genç oyuncunun, Rizespor maçında Oulai ile birlikte orta sahada ter dökmesi bekleniyor.


