Ciro Immobile’ye İtalya’da büyük şok! El koyuldu...

Ciro Immobile'ye kurduğu futbol akademisine yapı ihlalleri nedeniyle soruşturma açıldı.

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre, savcılık tarafından yürütülen soruşturmada; akademide inşaat ihlalleri ve tehlikeli atıkların yasa dışı bertaraf edildiği iddia edildi ve ihtiyati tedbirle el koyma kararı uygulandı.

6 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Immobile'nin aile üyelerinin de dahil olduğu 6 kişi hakkında soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Immobile, 20 Mart'ta açılışını yaptığı akademi ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

AÇIKLAMA YAPTI

Immobile, "Torre del Greco'da adımın geçtiği spor tesisiyle ilgili haberi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu durum beni özellikle üzüyor, çünkü birçok çocuğu ve genci spor yapma ve eğlenme fırsatından mahrum bırakıyor. Spor merkezine, alanında en iyi profesyonellere güvenerek, yalnızca onlara yeterli bir alan sağlamak için yatırım yaptım.

Profesyonellerin alandaki çalışmaların yasallığını kanıtlayacaklarından eminim ve devam eden soruşturmanın gerçekleri açıklığa kavuşturup eylemlerimizin doğruluğunu ortaya çıkarmasını umuyorum." dedi.