Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı mesaisi sürüyor!
Giriş Tarihi: 14.10.2025 19:20

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı mesaisi sürüyor!

Fenerbahçe, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA
Antrenmanı Fenerbahçe Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek de takip etti.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, dayanıklılık koşuları ve taktiksel bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

