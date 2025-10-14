Gazze için her şeyi yapmak zorundayız

Maçın gelirlerinin Gazze halkına bağışlanması konusuyla ilgili soruya Montella, "İnsanlık namına yapılan her şey takdiri hak ediyor. Masum insanların, çocukların ölümünü görebiliyoruz. Yapabildiğimiz her şeyi yapmak zorundayız" yanıtını verdi. İtalyan hocanın yanında basın toplantısına katılan Kerem Aktürkoğlu ise "En başından beri duruşum ve hislerim belli. Çok teşekkür ederiz böyle ince bir düşüncesi olduğu için hem başkana hem federasyonumuza. Hepimizin insan ayırt etmeksizin bir şeyler yapması gerekiyor" dedi. Forvette oynamasıyla ilgili soruyu "Takıma yardım edeceksem savunmada da oynarım" şeklinde cevaplarken takımdaki ortam hakkında "Zaman zaman iddialar çıkabiliyor ama birbirimizle sıkıntımız yok" diye konuştu.

CAN'IN DA OYNAMA ZAMANI GELECEK!

Can Uzun ile ilgili de Kerem, "Can çok yetenekli, onun da zamanı gelecektir. Benim yerime de oynayacağı zaman gelecektir. Geleceği parlak, çok başarılı olacak" dedi.