Kadroda mini rotasyon!

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki 4. maçında bugün Kocaeli'de Gürcistan'ı ağırlayacak. Teknik direktör Montella, Bulgaristan'a karşı 6-1 galip gelen takımın 11'inde çok fazla değişiklik düşünmüyor. Oynanan son maçtan oldukça memnun ayrılan İtalyan hocanın aklındaki çelişki, Barış ve Oğuz arasında... Tecrübeli teknik adamın Bulgaristan'a karşı cezası nedeniyle forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz'ı bu maçta oynatma dışında çok fazla kadro müdahalesi yapması beklenmiyor. Barış'ın zorlu mücadelede sağ kanatta görev alabileceği kaydedildi. Deneyimli oyuncuyu fiziksel gücü yüksek Gürcülere karşı baskıda ve fiziksel mücadelede kullanmak istiyor. Bu durumda ise Oğuz Aydın'ın yedek soyunabileceği aktarıldı. Türkiye rakibiyle oynadığı ilk maçı 3-2 kazanmıştı.

KOCAELİ'DE 17 YILLIK HASRET BİTİYOR

GÜRCİSTAN maçına ev sahipliği yapacak Kocaeli bugüne kadar resmi olarak ilk, toplamda ikinci kez A Milli Takım'ı ağırlayacak. Ay-Yıldızlılar daha önce 20 Ağustos 2008'de Kocaeli İsmetpaşa Stadyumu'nda Şili ile özel maç yapmış ve 1-0 kazanmıştı. 17 yıl sonra milli takımı ağırlayacak Kocaeli Stadı, 2018 yılında hizmete açıldı. Şehirde bugün saat 17.00'den itibaren stada tramvayla ulaşımın ücretsiz olacağı açıklandı.



YAPAY ZEKAYA GÖRE %90 DÜNYA KUPASI'NDA

YAPAY zeka ChatGPT, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma ihtimalini analiz etti. Yapay zeka, "Performans, kura ve maçın oynanacağı yer önemli olacak. Ama genel olarak bu riski göze alarak 'katılır' olasılığını %90 civarında tahmin ediyorum. Futbolda her şey olabilir ama formda bir Türkiye, Dünya Kupası play-off'larında avan