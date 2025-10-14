Vincenzo Montella'dan Gürcistan zaferi sonrası çarpıcı sözler: "İspanya maçında sürpriz yapmak..."

"YABANCI OLARAK HİSSETMİYORUM"

Kendisini Türkiye'de yabancı hissetmediğini ve bu kültüre yakın bir kültürün olduğu bir bölgede büyüdüğünü dile getiren Montella, "Tabii ki bu ülkede olduğum, bu mantaliteye kendimi yakın hissettiğim için yabancı olarak hissetmiyorum. Ben Napoli dışında ufak bir kasabada büyüdüm. Hemen hemen aynı kültüre yakın bir yerde büyüdüm. Biz çok çalışkan ve görevleri uygulayan bir gruba sahibiz. Futbolcularımız özverili şekilde çalışıyor. Bugün attığımız ilk golü antrenmanda çalışmıştık. İçeriden bu tarz başarıları görünce mutlu oluyorum ve buralı hissediyorum" şeklinde konuştu.