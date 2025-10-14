Vincenzo Montella'dan Gürcistan zaferi sonrası çarpıcı sözler: "İspanya maçında sürpriz yapmak..."

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti ve büyük bir avantaj elde etti.
Mücadelenin ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.
Montella, "Çok memnunum kazandığımız için, çok gururluyum. İlk yarıda çok iyi başladık, çok agresif başladık, rakibe alan vermedik. Sonrasında biraz skor rahatlayınca, ikinci yarıyı daha az beğendim. Daha fazla koşmak zorunda kaldık. İstediğimiz bir tablo olmadı ikinci yarıda ama genel olarak bakınca kazanmak önemli. Play-off yolunda 1 puan bizi memnun ediyor artık. Yolumuza emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." dedi.
İtalyan teknik adam, "Gürcistan'a karşı bu iki maçta çok önemli goller attık. Yediğimiz goller beni rahatsız etse de çok iyi performans göstererek iki Gürcistan maçında 6 puan aldık. Futbolcularımız inanılmaz bir performans gösterdi. Kafamızda hayaller var. İspanya maçında da sürpriz yapmak ve birinci olmak kim istemez? Grup liderliğini tabi ki düşünüyoruz ancak grup biraz İspanya'nın elinde." diye konuştu.
Montella, "Duran toplar konusunda çalışıyoruz. Hakan Balta hoca ile çok fazla kafa yoruyoruz. Futbolda kaliteli ayaklarınız olduğunuzda, kaliteli kafa topuna çıkan oyuncular olduğunda bunu başarmak insanı mutlu ediyor. Çalıştığımız bir konu. Modern futbolda artık duran toplardan da sonuca gidebiliyorsunuz. O yüzden çok önemli bir konu bizim için." ifadelerini kullandı.
A Milli Takım'da en fazla galibiyet alan teknik direktörlerden biri olması hakkında konuşan Vincenzo Montella, "Bu bilgiyi geçen hafta öğrendim. Ben genelde istatistiklere sonradan bakmayı seviyorum, çok konsantre olmuyorum. Futbolcularımıza tekrar teşekkür ediyorum. İnanılmaz çalışkan bir grupla birlikteyiz. Kendi görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Umarım elimizden geleni yaptıktan sonra oraya gideriz hep birlikte." açıklamasında bulundu.
"İNANILMAZ BİR TARAFTAR VARDI"
Kocaeli'deki taraftardan övgüyle bahseden Montella, "İnanılmaz bir taraftar vardı, inanılmaz bir atmosfer vardı. Sonuna kadar onları arkamızda hissettik. Bu tarz gecelerde bu tarz taraftar grubuyla olmak mutlu ediyor. Taraftarın yaptığımız işi benimsemesi bizi mutlu ediyor" dedi.
"SEVGİ ORTAMI BİZİ MUTLU ETTİ VE GÜÇ KATTI"
Merih Demiral'ın 2 gol atması hakkında da konuşan Montella, "Aslında kazanmamız için her şey vardı bu akşam. Merih, 2 gol attığı için çok mutluyum. Keşke Kerem de atabilseydi daha da mutlu olurduk. Bu sevgi yağmurundan sonra insan tekrar buraya gelmek isteyecektir. Sevgi ortamı bizi mutlu etti ve güç kattı" şeklinde konuştu.
"YABANCI OLARAK HİSSETMİYORUM"
Kendisini Türkiye'de yabancı hissetmediğini ve bu kültüre yakın bir kültürün olduğu bir bölgede büyüdüğünü dile getiren Montella, "Tabii ki bu ülkede olduğum, bu mantaliteye kendimi yakın hissettiğim için yabancı olarak hissetmiyorum. Ben Napoli dışında ufak bir kasabada büyüdüm. Hemen hemen aynı kültüre yakın bir yerde büyüdüm. Biz çok çalışkan ve görevleri uygulayan bir gruba sahibiz. Futbolcularımız özverili şekilde çalışıyor. Bugün attığımız ilk golü antrenmanda çalışmıştık. İçeriden bu tarz başarıları görünce mutlu oluyorum ve buralı hissediyorum" şeklinde konuştu.
Montella sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
"Sırrımız çok fazla çalışmak ve çalışırken yaptıklarımıza inanmak. Çok şanslı olduğumuzu da söyleyebiliriz. Böyle bir futbolcu grubuna sahip olduğumuz için. Sadece futbolcu olarak değerlendirmeyeceğim 'adamlar' olarak altını çizeceğim. Biz bu ortamı kurduğumuzda çok sevindik. İnanılmaz bir birliktelik var ve bu birlikteliğe kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğiz."