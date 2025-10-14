Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yine yeniden Onyedika
Giriş Tarihi: 14.10.2025

Nijeryalı, ara transferde tekrar gündeme geldi. Osimhen vatandaşı ile sıcak temas kurarken Club Brugge kapıyı 15 milyon Euro’dan açıyor

MEHMET ÖZCAN
Kale, defans ve hücum hattında fazla alternatife sahip G.Saray'ın orta saha rotasyonu ise sınırlı sayıda kaldı. Lemina-Torreira-Saraİlkay dörtlüsünden üçü ilk 11'de sahaya çıkarken, yedek kulübesindeki Berkan ve Kaan bu rekabete henüz giremedi. Ara transfer döneminde öncelik orta saha takviyesine verildi. Okan Buruk'un sezon başında istediği Raphael Onyedika listenin ilk sırasına yazıldı. 6 ve 8 numara pozisyonunda görev yapabilen Onyedika, sezon sonu ayrılma ihtimali olan Lemina'nın yerine düşünülüyor.

OSİMHEN'DEN G.SARAY DERSİ ALIYOR
24 yaşındaki Nijeryalı dinamonun Belçika ekibi Club Brugge ile bir buçuk yıllık sözleşmesi kaldı. Bu sezon 14 maçta oynayan ve Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol-1 asistlik performansa imza atan Onyedika için kulübü 15-20 milyon Euro aralığında bonservis beklentisinde. Nijeryalı orta saha oyuncusu, milli takımdan arkadaşı Osimhen'den Galatasaray hakkında bilgi almaya başladı.

