Ertuğrul Doğan: Tüm kulüpler kaybolan güven duygusunun yeniden kazanılmasını istiyor

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

İşte Doğan'ın öne çıkan ifadeleri:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz Kulüpler Birliği Çalıştayı'nda; oyun kalitesinin artırılması, Süper Lig futbolcu uygunluğu ve yabancı sınırı, altyapı organizasyonu gibi konular hakkında konuşuldu. Şu anda içeride, hakem organizasyonları ile ilgili sunum devam ediyor. İçerideki tüm kulüpler, iyi niyetli olarak kaybolan güven duygusunun yeniden kazanılmasını istiyor.

Saha zeminleriyle alakalı ortak bir firma belirleyip, tüm Türkiye'de kontrolün tek bir yerden sağlanması için çeşitli görüşler verildi, konuşulan firmalar da var."