Galatasaray, Trieste’yi tek sayı farkla mağlup etti

Galatasaray MCT Technic, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci haftasında deplasmanda İtalyan temsilcisi Pallacanestro Trieste'yi 91-90 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-kırmızılı ekipte 25 sayı üreten Will Cummings oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray MCT Technic ikinci galibiyetini elde ederken, Pallacanestro Trieste ise ikinci yenilgisini aldı.
SALON: Palasport Cesare Rubini Trieste
HAKEMLER: Yohan Rosso, Fernando Calatrava, Blaz Zupancic
PALLACANESTRO TRIESTE: Candussi 6, Brooks 5, Brown 5, Sissoko 18, Uthoff 15, Ramsey 12, Ross 17, Toscano-Anderson 12, Deangeli, Ruzzier, Moretti
GALATASARAY MCT TECHNİC: McCollum 9, Muhsin Yaşar 10, Rıdvan Öncel 9, Cummings 25, Gillespie 4, Palmer Jr 10, White Jr 19, Bishop 2, Meeks 3, Can Korkmaz, Buğrahan Tuncer
1'İNCİ PERİYOT: 17-21
DEVRE: 38-49
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-70