Montella, liderlik için hayalini açıkladı: İspanya’yı yenmeyi kim istemez!

A Milli Takım'ın teknik patronu Vincenzo Montella'ya göre ilk yarı ile ikinci yarı arasında büyük fark vardı. Oyuncularının ikinci devrede vites düşürdüğünü söyleyen İtalyan hoca, "Çok memnunum kazandığımız için. Ama ilk yarıda çok iyi, baskılı ve agresiftik. Rakibe pozisyon vermedik. Skorda rahatlayınca bizimkilerde de rahatlık oldu. Mesafeler açıldı, alanlar uzadı, istediğimiz tablo çıkmadı. Zorlu rakibe karşı galip geldik. 1 puan bundan sonra yetiyor. Yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Yediğimiz gol beni rahatsız etti. Takım ruhu sergiledik. Tüm maçları kazanmalıyız. İspanya maçında sürpriz yapmayı kim istemez? Çok iyi ve kaliteli oyuncularımız var."



KAPTAN Hakan Çalhanoğlu maçın ardından Kocaeli halkına teşekkür etti. Kendilerine verilen desteğin çok önemli olduğunu belirten yıldız oyuncu şu sözlerle de Milli Takım hedeflerini anlattı: "İlk yarım saat baskı altına almak istedik, bunu da başardık. Goller gelince gol averajını düşünerek hareket ettik. Oyun disiplininden kopmadık. Merih duran toplardan önce hep benimle konuşur. Ben olmasam Arda zaten duran topları kullanır. Tehlikeli olabiliyoruz bu pozisyonlarda. İspanya sonrası reaksiyon vermek çok önemliydi. Bulgaristan maçında da averajı düşüneceğiz."

E Grubu'nda İspanya yoluna doludizgin devam ediyor. Bulgaristan'ı sahasında konuk eden Matadorlar, rakibini 4-0 mağlup ederek grupta toplam 15 gol buldu, kalesinde ise gol görmeden liderliğine devam etti. İspanya'yı 4-0'lık zafere götüren goller Merino (2), Chernev (kk) ve Oyarzabal'dan geldi.



