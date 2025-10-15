Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sarıyer’de Servet Çetin dönemi
Giriş Tarihi: 15.10.2025 17:47

Sarıyer’de Servet Çetin dönemi

Trendyol 1. Lig ekibi Sarıyer, Teknik Direktör Servet Çetin ile anlaştı.

İHA
Sarıyer’de Servet Çetin dönemi
Trendyol 1. Lig takımlarından Sarıyer'de Yılmaz Vural ile yolların ayrılmasının ardından takımın yeni teknik direktörü belli oldu. Mavi-beyazlılar, Servet Çetin ile anlaşmaya vardı.
Sarıyer'in resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Boğaz'da yeni bir dönem başlıyor! Tecrübesiyle, karakteriyle ve hırsıyla tanıdığımız Servet Çetin, artık Sarıyer'imizin yeni teknik direktörü! Hocamıza hoş geldin diyor, birlikte nice başarılar diliyoruz" denildi.
44 yaşındaki çalıştırıcı daha önce Süper Lig'de 19 maç Sivasspor, 1. Lig'de de 29 maç Amed Sportif Faaliyetler'de görev yaptı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sarıyer’de Servet Çetin dönemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz