1. Lig’de 10. haftanın hakemleri açıklandı

Giriş Tarihi: 16.10.2025 14:03

Trendyol 1. Lig'de 10. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer: Ayberk Demirbaş

18 Ekim Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK: Gürcan Hasova

13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Atko Grup Pendikspor: Yiğit Arslan

16.00 Adana Demirspor-Sakaryaspor: Egemen Artun

19.00 Atakaş Hatayspor-Arca Çorum FK: Fatih Tokail

19 Ekim Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor: Ozan Ergün

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor: Çağdaş Altay

19.00 Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK: Zorbay Küçük

20 Ekim Pazartesi:

16.00 Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler: Turgut Doman

20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu

