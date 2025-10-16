Alonso kaleye geçmemi istese hiç düşünmem!

REAL Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, Fransız basınından L'Equipe'e özel röportaj verdi. "Nazik olabilirim ama büyük bir hırsım var" diyen 20 yaşındaki oyuncu, "Dünyanın en büyük kulübünde olduğumu biliyordum ama ilk andan itibaren burada oynayacak kaliteye sahip olduğumu hissettim. Xabi Alonso bana, 'Sen sahada bir savaşçısın' dedi. Onun futbolunda rakip yarı alanda bire bir mücadele çok önemli. Agresif bir karakter istiyor. Ben de ona tamamen güveniyorum. Eğer bir gün bana "Kaleye geç" derse, eldivenleri hiç düşünmeden alırım" ifadelerini kullandı.