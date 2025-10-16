Altın çocuklar

Bulgaristan'ı 6-1 devirdikten sonra Gürcistan'ı da 4-1'le hezimete uğratan ve grubunu ilk ikide bitirme adına avantajı cebine koyan Milli Takım, Dünya Kupası'nın kapılarını araladı. Montella yönetiminde Ay-Yıldızlılar, 2025 yılında başarılı bir grafik çizdi. 8 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken hazırlık müsabakasında Meksika'ya (1-0) ve elemelerde İspanya'ya (6-0) kaybetti. %75'lik galibiyet yüzdesine ulaşan Türkiye, bu performansıyla dünyanın en iyi 6. takımı oldu. Fas 15 karşılaşmanın 14'ünü kazanıp 1'inde yenilerek yüzde 93,3'le zirvede yer aldı. İngiltere, Tunus ve Norveç yüzde 87,5'lik değere ulaşıp 2.'liği paylaştı. Listenin 5. basamağında ise %83,3 ile Mısır var.

VİNCENZO MONTELLA RAKİPSİZ

Montella, Milli Takım'da son 15 yılda rakip tanımıyor. Resmi maçlar dikkate alındığında 20 müsabakada 13 galibiyet-3 beraberlik ve 4 yenilgi alan İtalyan hoca, 2.1 puan ortalamasıyla zirvede. Selefi Kuntz'u (2.06) geçerken Lucescu (0.90), Abdullah Avcı (1.16), Hiddink (1.50) gibi isimleri gölgesinde bıraktı.



İŞTE PLAY-OFF'TAKI MUHTEMEL RAKİPLER

Milliler, 15 Kasım'daki maçta Bulgaristan'dan 1 puan alırsa grubunu ikinci bitirmeyi garantileyecek ve playoff oynamaya hak kazanacak. Türkiye, yarı finallerde İsveç, Moldova, K.İrlanda, Galler, Romanya, K.Makedonya ve San Marino'dan biriyle eşleşecek. Bu turun geçilmesi durumda Çekya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Slovakya, Polonya ve Arnavutluk'tan biriyle oynanacak. Yarı finaller 26-28 Mart 2026'da, final ise 29-31 Mart'ta.

AVRUPA BİZİ KONUŞTU: DURDURULAMAZ GÜÇ!

A MILLI Takım'ın Gürcistan galibiyeti Avrupa basınında geniş yer buldu. İtalyan ve İspanyollar; Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler'den övgüyle bahsetti. Tuttomercato, "Juventus ve Inter Türkiye'yi zafere taşıdı: Kenan ve Hakan, yıldızlaştı" derken Tuttosport, "Kenan Yıldız: Juventus'un yıldızı durdurulamıyor" manşetini attı. İspanya'da Mundo Deportivo ise "Arda Güler'in Türkiye'si pes etmiyor. Durdurulamaz bir performans" ifadelerini kullandı.



1 soru-3 cevap

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, DÜNYA KUPASI YOLUNDA İSPANYA'YI YENİP GRUP LİDERİ OLABİLİR Mİ?



ÖMER ÜRÜNDÜL

Bu takım zoru başaracak güçte

Bizim grup ikinciliğimiz artık matematiksel olmasa da garantilenmiş gibi duruyor. Milli Takımımız'ın son iki maçtaki etkileyici performansı bizleri ümitlendirdi. Bilhassa son kritik maçta dördüncü gole kadar mükemmele yakın bir futbol sergiledik. Ondan sonra da birden duraklama dönemine girdik. Topu bıraktık. Rakip çok fazla fark yemeyeyim diye hırslanıp mücadelesini sürdürdü. Sonuçta da maçı zorlanmadan bitirdik. Bana göre çıkarılacak dersler var. Bunun en başında son 30 dakikadaki oyun geliyor. Tabii ki skordan dolayı rehavete girilir, çok normal. Ama yediğimiz golün dışında ciddi tehlikeler atlattık. Teknik direktör Montella'nın göz önünde bulunduracağını tahmin ediyorum. Artık mart ayını bekleyeceğiz. Ama bu takım zoru başarabilecek güçte.

ALİ GÜLTİKEN

Doğru oyunla neden olmasın!

Futbolda her yeni gün yeni bir hedefe uyanıyorsunuz. Futbolu güzel yapan hangi skoru alırsanız alın 'Önümüzdeki maçlara bakacağız' cümlesidir. Her oynanan maç yeni motivasyon ve yeni hedef tazelemesidir. Özellikle son iki müsabakada aldığımız skorlar göz kamaştırıcı. Bunların yarattığı olumlu havayı hep birlikte yaşıyoruz. Grupta ikinciliği artık cebimize koymuş noktasındayız. Doğal olarak 'Neden liderlik olmasın' hissiyatını da yaşıyoruz. Rakibimizin İspanya olması, kendi evimizde bu kadar farklı yenilmemiz hiç beklenmedik bir olaydı. İspanya'da oynayacağımız maçta ümitlerimizi ve motivasyonumuzu tekrar sahaya yansıtacağız. Finaller her zaman zor olanların başarılmasıyla ulaşılan yerlerdir. İspanya maçı bizim açımızdan çok şey ifade ediyor. Doğru oynayabilirsek başarırız.

İSKENDER GÜNEN

Yanlış strateji umutlarımızı yıktı

Grup kuraları çekildiği zaman favori takım İspanya'ydı. Dünya Kupası'na katılabilmek için önce birinciliği hedef seçmek lazım ama rakip güçlü İspanya ise bu maçlarda alacağınız puanlar daha fazla önem arz ediyor. Çünkü Gürcistan ve Bulgaristan her ne kadar kendi içinde zorluğu olsa da Milli Takım'ın kadro zenginliği ve takım olmak bilincini düşündüğümüzde bize rakip olabilecek yeterlilikleri yoktu. Bu da yapılan maçlardan sonra çok belirgin şekilde ortaya çıktı. Biz sorunu İspanya maçında yaşadık. İspanya gibi şu an dünyanın bana göre en iyi takımı olan bir rakip karşısında stratejik olarak yanlış sahaya çıktık. Bu da farkı getiren neden oldu. Fakat durdurmayı öne çıkaran bir sistemle sahada yer alsak çok daha farklı bir sonuç olabilirdi ve son maça daha umutlu gidebilirdik.