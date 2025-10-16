Kenan ve Arda Golden Boy’da finalde

İtalyan Tuttosport gazetesi tarafından düzenlenen ve Avrupa'nın en prestijli genç futbolcu ödüllerinden olan Golden Boy 2025 için finale kalan 25 futbolcu arasında milli yıldızlarımız da var. Real Madrid'de bu sezon düzenli olarak forma giyen Arda Güler ile Juventus'un en önemli oyuncularından olan Kenan Yıldız, Avrupa futbolunun geleceğini şekillendirmesi beklenen 21 yaş altı isimler arasında yer aldı. "Football Benchmark İndex" verilerine göre belirlenen isimlerden bazıları şöyle: Desire Doue (PSG), Pau Cubarsi (Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Jorrel Hato (Chelsea). Bu ödülü en son kazanan oyuncu, Barcelona'nın süper yıldızı Lamine Yamal'dı. Aynı oyuncunun iki defa ödülün sahibi olamaması sebebiyle Yamal listede yok.