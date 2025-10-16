Nicolo Zaniolo'dan çarpıcı itiraflar! "Takım arkadaşlarım kalmamı istedi"

Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, İtalyan basınına önemli açıklamalar yaptı.
Kariyerinin başlangıcıyla ilgili konuşan Zaniolo, "Baskıyla başa çıkmak kolay olmadı ama yaptığım hatalar beni bugün olduğum kişiye dönüştürdü, pişmanlık duymuyorum." dedi.
Yeni takımı Udinese ile ilgili konuşan İtalyan futbolcu, "Burada kendimi harika hissediyorum." diye konuştu.
"SÜRPRİZ YAPABİLİRİZ"
Udinese'de başarılı olmak için her şeye sahip olduklarını söyleyen Nicolo Zaniolo, "Kulüp size en iyi performansını sergilemeniz için gerekli tüm koşulları sağlıyor. Ayrıca Udinese harika bir takıma sahip, eğlenebilir ve sürpriz yapabiliriz." diye konuştu.
Artık olgunlaştığını söyleyen Zaniolo, "Son derece alçakgönüllülükle elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Futbol oynamaktan yeniden keyif almak istiyorum." sözlerini sarf etti.
Hedefinin yeniden İtalya Milli Takımı olduğunu söyleyen Zaniolo, "Milli takım her oyuncunun hayalidir, dolayısıyla benim de. Gattuso'dan haber almadım ama sözlerini okudum. Herkese kapıların açık olduğunu söylediğinde bundan memnun oldum. Milli takım, ulaşılabilecek en yüksek seviye." dedi.
"TAKIM ARKADAŞLARIM KALMAMI İSTEDİ"
Galatasaray'dan Udinese'ye transferi içinse Zaniolo, "Takım arkadaşlarım İstanbul'da kalmamı istedi mi? Evet, doğru. Torreira ve Icardi ile harika bir bağ kurmuştum. Muhteşem insanlar ve futbolculardı." dedi.
Geçen sezon Atalanta forması altında eski takımı Roma'ya attığı golün ardından yaşadığı gol sevinciyle dikkat çeken Zaniolo, "O an yaşadığım duruma bir tepkiydi. Çok fazla oynamıyordum, o gol benim için bir kurtuluştu. Geri dönebilsem, bir daha öyle kutlamazdım. Kırgın olan herkesten özür dilerim." diye konuştu.
Roma dönemiyle ilgili konuşan Zaniolo, "Totti'nin evinden, kötü şans getirdiğini düşündüğüm için mi ayrıldım? Bu tamamen saçmalık. Totti bir idol, bir efsane ve Roma'nın sembolü. Gianluca Mancini ile artık konuşmadığım yalan. Aramız çok iyi, belki sahada bazı sürtüşmelerimiz oldu ama biz çok iyi arkadaşız." diye konuştu.
JOSE MOURINHO SÖZLERİ
Roma'da Jose Mourinho ile birlikte çalışan Zaniolo, "Mourinho, Roma'da en çok maça çıktığım teknik direktör. Aramız harika, ara sıra konuşuyoruz ve bana tavsiyelerde bulunuyor." yorumunda bulundu.
Geçen sezonun ilk yarısında forma giydiği Atalanta'dan ayrılmasını anlatan ve teknik direktör Gian Piero Gasperini ile arasında sorun olduğunu yalanlayan İtalyan futbolcu, "Gasperini ile sorun yaşadığımız kesinlikle doğru değil. Gasperini, şu anda en önemli ve en iyi teknik direktörlerden biri. Normal ve saygılı bir ilişkimiz vardı. Daha fazla süre almak ve takımın ayrılmaz bir parçası olduğumu hissetmek için ayrıldım. Atalanta'da Lookman, De Ketelaere, Retegui vardı ve benim yerim kısıtlıydı." diye konuştu.
Atalanta'nın ardından geçen sezonun ikinci yarısında Fiorentina forması giyen Zaniolo, "Benim hatam da olsa, işlerin yolunda gitmediği bir ortam oluşmuştu. İyi performans gösteremedim ve benim için verilen kararı kabul ettim ve anladım." sözlerini sarf etti.
Galatasaray'dan bu yaz transfer olduğu Udinese'de 5 maça çıkan Zaniolo, 1 kez gol sevinci yaşadı.