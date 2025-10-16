Nicolo Zaniolo'dan çarpıcı itiraflar! "Takım arkadaşlarım kalmamı istedi"

"SÜRPRİZ YAPABİLİRİZ"

Udinese'de başarılı olmak için her şeye sahip olduklarını söyleyen Nicolo Zaniolo, "Kulüp size en iyi performansını sergilemeniz için gerekli tüm koşulları sağlıyor. Ayrıca Udinese harika bir takıma sahip, eğlenebilir ve sürpriz yapabiliriz." diye konuştu.

Artık olgunlaştığını söyleyen Zaniolo, "Son derece alçakgönüllülükle elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Futbol oynamaktan yeniden keyif almak istiyorum." sözlerini sarf etti.

Hedefinin yeniden İtalya Milli Takımı olduğunu söyleyen Zaniolo, "Milli takım her oyuncunun hayalidir, dolayısıyla benim de. Gattuso'dan haber almadım ama sözlerini okudum. Herkese kapıların açık olduğunu söylediğinde bundan memnun oldum. Milli takım, ulaşılabilecek en yüksek seviye." dedi.