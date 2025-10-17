El birliğiyle Dünya Kupası’na

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk 4 maçından 9 puan çıkararak önemli bir aşama kaydetti. Bulgaristan ve İspanya maçlarından 1 puan aldığı takdirde playoff oynamaya hak kazanacak millilerin gol grafiğinde çok sayıda oyuncunun katkısı bulunuyor. Zaman zaman tartışılan 9 numara konusuna da ortaya çıkan tablo cevap niteliği taşıyor. Teknik direktör Montella, "Forvetsiz oynadığımız için eleştiriler oldu. Sanırım son iki maçla birlikte ne kadar ultra ofansif takım olduğumuzu herkes gördü" diyerek düşüncelerini dile getirmişti. Milliler, Tiflis'te 3-2 yendiği Gürcistan'ı, Kocaeli'de 4 golle geçti. Bulgaristan'a Sofya'da 6-1'lik üstünlük kuran Bizim Çocuklar, İspanya'ya gol atamadı. 4 maçta toplam 13 gol kaydeden Milli Takım'da skora katkı sağlayan oyuncu sayısı tam 11 oldu. 3 golle Kenan Yıldız en skorer isim olurken, 4 kez arkadaşlarına gollük pas veren kaptan Hakan ise asist lideri konumunda bulunuyor. Gol-asist toplamında ise 4 gole katkı sağlayan Hakan'a, 1 gol, 3 asistle Arda eşlik ediyor.

MÜKEMMELİYET ÖDÜLÜ YILDIZ'A

Milli Takım'ın yıldızı Kenan, 2025 Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü'ne layık görüldü. Juventus forması giyen 20 yaşındaki oyuncu, İtalya Kültür Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Pazartesi günü Roma'da düzenlenecek törenle ödülüne kavuşacak.