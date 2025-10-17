Gençlerbirliği Kulübü seçime gidiyor!

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu, Kulübün Olağanüstü Genel Kurulunun 29 Kasım 2025 tarihinde seçimli olarak yapılacağını duyurdu.

Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurulunun 29.11.2025 tarihinde seçimli olarak yapılması kararlaştırılmıştır. Bu süreç Gençlerbirliği'nin vakur tarihine ve temsil ettiği değerlere yakışır bir şekilde yürütülecektir. Kamuoyuna ve camiamıza saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Başkent ekibinde Osman Sungur'un istifasıyla boşalan başkanlık görevine, yönetim kurulunda yapılan oylama sonucu Mehmet Kaya seçilmişti. Gençlerbirliği Kulübü başkanının genel kurulda belirlenmesini talep eden genel kurul üyeleri, imza kampanyası başlatmıştı.