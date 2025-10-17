Selçuk İnan: Konyaspor güçlü takım ama yenilmeyecek takım değil

Brunga Tesisleri'nde dün akşam yapılan idmanla hazırlıklarını tamamlayan yeşil-siyahlılar, saat 13.15'te İzmit Garı'ndan Yüksek Hızlı Trenle (YHT) Konya'ya hareket etti.

Teknik direktör Selçuk İnan, trene binmeden önce gazetecilere, farklı bir seyahat programı olduğunu belirterek, oyuncuların da YHT ile Konya'ya gitmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

İnan, yarın oynayacakları maçın çok önemli olduğunu vurgulayarak ligdeki son maçı kazandıklarını, bunu devam ettirmeleri gerektiğini kaydetti.

Galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren İnan, "Bunu da yapabilecek güçteyiz. Konyaspor güçlü takım ama yenilmeyecek takım değil. Bunun üzerine çalıştık." diye konuştu.

Tümosan Konyaspor ile Kocaelispor, yarın saat 14.30'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak.

Mücadelede hakem Kadir Sağlam görev yapacak.