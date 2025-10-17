Trabzonspor’un yeni transferleri damga vurdu!

Trendyol Süper Lig'de 2. sırada yer alan Trabzonspor'da yeni transferler Wagner Pina, Felipe Augusto ve Paul Onuachu adından söz ettiriyor.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin de vazgeçilmezleri olan bu futbolcular, Opta verilerine göre ilk 8 haftanın en iyi 11'inde yer almayı başardı.

Sağ bek Pina, 7 maçta 2 asist katkısı, 8 top kapma, 24 sahipsiz top kazanma ve 8 şut pası değerleriyle parladı. Forvet olmasına rağmen sol kanatta en iyi şekilde görev yapan Augusto, 6 isabetli şuttan 3 gol çıkarırken bordo-mavililere 4 puan kazandırdı.