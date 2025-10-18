3 Soru - 3 Cevap: Bülent Timurlenk

Osimhen yorgun İcardi başlamalı





G.Saray'da Mauro İcardi-Victor Osimhen arasında kimin oynayacağı merak konusu. Bu sistemde en doğru isim kim? Galatasaray'ın oyun planında ikisi de doğru isim. Mühim olan doğru zamanda doğru ismi kullanabilmek. Osimhen, milli maç ve yol yorgunu. Bugün Başakşehir maçında İcardi'nin ilk 11'de başlaması çok daha mantıklı. Osimhen de kulübede olur. Bunun tam tersi de Bodo/ Glimt maçında uygulanır. Osimhen başlar, gerekirse İcardi bitirir.



Asıl kritik nokta Sanchez'in yokluğu





Wilfried Singo sakat, Davinson Sanchez ise cezalı… Alternatif oyuncuları nasıl değerlendirirsiniz? Singo'nun yokluğunda sağ bekte forma giyen Roland Sallai 11'de başlar. Davinson'un yokluğu mühim. Burada iki ihtimal var. Birincisi; Beşiktaş maçında oyunu stoperde bitiren Lemina'nın başlaması. Ancak o da mili maç yorgunu. Buruk, onu dinlendirirse forma Kaan Ayhan'a gider. Lemina stoper oynar ya da kulübede başlarsa orta sahada Torreira'nın yanında Sara'ya yer açılır.



Sert fikstürün anahtarı enerji





23 günde lig ve Avrupa'da kritik bir süreç başlıyor G.Saray için… 6 maçlık yoğun fikstürde kayıp yaşanır mı? Galatasaray'ın kadro kalitesi bu maçların hepsini kazanmaya yeter ancak derbide de gördük ki futbol ilk düdükle beraber her zaman kolay tahmin edilebilir bir oyun değil. Çok koşan Bodo/Glimt, ardından bu haftaya namağlup giren ve çok atletik bir takım olan Göztepe ve sezona iyi başlayan Trabzonspor. Sadece kaliteyle çözülemeyecek enerjisinin de yüksek olduğu sınavlar bunlar. Okan Buruk'un elinde geniş bir kadro var. Doğru rotasyonla Başakşehir sınavıyla başlayarak bu seriyi kayıpsız geçebilir. Elbette adı geçen rakiplerin de sahaya koyacağı performans önemli