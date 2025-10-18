Bakanlık geleceğin milli yıldızlarını topluyor! 103 bin 605 kişi spora yatkın bulundu

2024-2025 eğitim-öğretim döneminde ise 1 milyon 30 bin 984 öğrenci fiziksel testlerden geçerken 103 bin 605'i "spora yatkın" bulundu. Bakanlık yetkilileri, çocukların fiziksel potansiyelini erken yaşta keşfetmek olduğunu vurguladı. Programda Türkiye'nin gelecekteki milli sporcu havuzunun bilimsel yöntemlerle oluşturulması hedefleniyor. Yüzme ve cimnastiğe de ilginin arttığı bildirildi.

DİYARBAKIR'DA 2 BİN ÇOCUK SPOR EĞİTİMİNDE

Diyarbakır, Balıkesir ve Batman gibi illerde mobil tarama ekipleri aracılığıyla kırsal bölgelere de ulaşılıyor. Yalnızca Diyarbakır'da üç yılda 250 bin öğrenci test edildi, yaklaşık 2 bin çocuk düzenli spor eğitimine yönlendirildi. Batman'da da benzer şekilde 10 bin 333 öğrenci taramadan geçti, 950'si ikinci aşamaya yükseldi.