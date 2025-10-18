Başakşehir’in Galatasaray’a karşı galibiyet hasreti sürüyor!

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte turuncu-lacivertli ekibin, Galatasaray'a karşı ligde galibiyet hasreti 12 maça ulaştı.

İstanbul temsilcisi, sarı-kırmızılılara karşı en son galibiyetini 2019-2020 sezonunun 12. haftasında deplasmanda 1-0'lık skorla elde etti. Bu süreçte 9 kez mağlup olurken, 3 maçta da berabere kaldı.

Öte yandan Başakşehir, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı evinde oynadığı son 8 karşılaşmada da galibiyet alamadı.