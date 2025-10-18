Fatih Tekke: 3 puan almak hepimizin adına sevindirici

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, mücadeleyi değerlendirdi.
Zor bir karşılaşmadan galibiyetle çıktıklarını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise,"Zor bir karşılaşmadan çıktık, 3 puan almak hepimizin adına sevindirici. Zor olacağını biliyorduk zaten. Bir takım dönüşlerin, oyuncu performanslarının dalgalanması gayet doğal her iki takım açısından. Ama şunu söylemem lazım oyunun ilk bölümü, özellikle ilk yarının ilk bölümü beklediğimden çok çok daha olumluydu. 2-0'ı bulduktan sonra, tam oyun o ana kadar, ondan sonraki bölümlerde ta ki hata yapana kadar, 2-1 olana kadar oyunun her şeyinden memnunum. 2-1'den sonra bir telaş ve basit top kayıpları rakibin yine geçiş yapmasını sağladı ki yine de öyle aslında oyunda gözüktüğü gibi böyle bir üstünlük falan söylemek mümkün değil. İkinci yarı bölüm bölüm hoşuma giden anlar var, fakat genel hatlarıyla böyle çok olumlu diyebileceğim bir maç değil. Ama sonuç olarak hepimizi mutlu eden bir şey bizim burada ihtiyacımız olan şey" dedi.
'HERKESİN KEYFİ YERİNDE'
Kazanılan 3 puanla herkesin keyfinin yerinde olduğunu ifade eden Tekke, "Gençlerin ara ara hata yapması, bazen bunu gençlere hata yaparken tecrübeler de ekleniyor. Bu eklenince bazen böyle oyunlar olabiliyor ama genel hatlarıyla oyuncuların performansı, istek ve arzuları, özellikle oyunun son bölümündeki puan kazanma, 3 puan kazanma arzusu gayet olumlu. Herkesin keyfi yerinde. Düzeltmemiz gereken şeyler var, tekrar etmemesi gereken şeyler var. Çünkü artık oyun bize karşı hemen hemen her maçta baskılı, genelde birebir ama bunların çoğunu çok daha iyi yapabilen oyunculara sahibiz. Bugün genel hatlarıyla arka blok performansı bir iki oyuncuda üst düzeyde, diğerleri kendi performanslarının altında kaldı. Girenlerin listeye çabası çok çok iyi, bence iyi görmüş olduk. Bu oyuncular genç oyuncular, genç oyuncular oynayarak, oynayarak, oynayarak tekrar ederek daha gelişmesi çok değerli. Bu arada da böyle değerli puanları almak, Trabzonspor için yarışın içerisinde kalmak, kalmaya çalışmak çok önemli. Şu ana kadar iş gayet iyi gidiyor. Ama bizim her maçımız zor oluyor" diye konuştu.