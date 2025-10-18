Fatih Tekke: 3 puan almak hepimizin adına sevindirici

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, mücadeleyi değerlendirdi.

Zor bir karşılaşmadan galibiyetle çıktıklarını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise,"Zor bir karşılaşmadan çıktık, 3 puan almak hepimizin adına sevindirici. Zor olacağını biliyorduk zaten. Bir takım dönüşlerin, oyuncu performanslarının dalgalanması gayet doğal her iki takım açısından. Ama şunu söylemem lazım oyunun ilk bölümü, özellikle ilk yarının ilk bölümü beklediğimden çok çok daha olumluydu. 2-0'ı bulduktan sonra, tam oyun o ana kadar, ondan sonraki bölümlerde ta ki hata yapana kadar, 2-1 olana kadar oyunun her şeyinden memnunum. 2-1'den sonra bir telaş ve basit top kayıpları rakibin yine geçiş yapmasını sağladı ki yine de öyle aslında oyunda gözüktüğü gibi böyle bir üstünlük falan söylemek mümkün değil. İkinci yarı bölüm bölüm hoşuma giden anlar var, fakat genel hatlarıyla böyle çok olumlu diyebileceğim bir maç değil. Ama sonuç olarak hepimizi mutlu eden bir şey bizim burada ihtiyacımız olan şey" dedi.