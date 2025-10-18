Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de kader günü! Aziz Yıldırım ve Ali Koç da katılacak...
Giriş Tarihi: 18.10.2025 07:02 Son Güncelleme: 18.10.2025 07:05

Fenerbahçe camiası, oylama yapılacak olan 25 Ekim’deki olağanüstü genel kurul öncesi bugün Yüksek Divan Kurulu’na kilitlendi. Son kongrede onaylanmayan 11, 12 ve 13. maddelerde yetki konusu enine boyuna değerlendirilecek.

Fenerbahçe camiası, kritik genel kurul öncesi bugün yapılacak olan Yüksek Divan Kurulu toplantısına kilitlendi. 21 Eylül'de seçilen Sadettin Saran'ın ilk kez kulüp başkanı olarak geleceği divana geniş katılımın olması bekleniyor.

Bu buluşmada 25 Ekim Cumartesi günü yapılacak ve oylamanın gerçekleşeceği Olağanüstü Genel Kurul öncesinde gayrimenkul ve taşınmazlar ile ilgili yönetime yetki verilmesi yönündeki maddeler (11, 12, 13. maddeler) hakkında divan üyelerine detaylı şekilde bilgi verilecek.

Bankalar Birliği'nden çıkış süreci, kulübün mevcut mali tablosu, toplam borç durumu ve gelir-gider dengesi de yine detaylı bir şekilde ele alınacak.

Bu maddelerden onay gelmediği sürece Bankalar Birliği'nden de çıkmak zorlaşacak. Toplantıya, eski başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un da katılması bekleniyor.

Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'un ilk günü olan 20 Eylül'de Aziz Yıldırım'ın tavsiyesi doğrultusunda üyeler, 11-12-13. maddelere onay vermemişti.

