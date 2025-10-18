Fenerbahçe’de kader günü! Aziz Yıldırım ve Ali Koç da katılacak...

Bu buluşmada 25 Ekim Cumartesi günü yapılacak ve oylamanın gerçekleşeceği Olağanüstü Genel Kurul öncesinde gayrimenkul ve taşınmazlar ile ilgili yönetime yetki verilmesi yönündeki maddeler (11, 12, 13. maddeler) hakkında divan üyelerine detaylı şekilde bilgi verilecek.