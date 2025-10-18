Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, ligde son 9 deplasmanda kazandı!
Galatasaray, bugün 2-1 kazandığı RAMS Başakşehir maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig’de deplasmanda oynadığı son 9 karşılaşmayı da kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 öne tamamladığı müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Aslan bu maçla birlikte deplasmandaki galibiyet serisini sürdürdü.

Ligde dış sahada son olarak geçen son Beşiktaş'a yenilen Cimbom, 2024-2025 sezonunda 4, 2025-2026 sezonunda da 5 olmak üzere çıktığı 9 mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Galatasaray, bu sezon deplasmanda Gaziantep FK, Kayserispor, Eyüpspor, Corendon Alanyaspor ve Başakşehir ile oynadı.

