Güle oynaya borçsuzluk kağıdını yolladı

UEFA'dan geçen ay 23 milyon Euro'lukilk ödemeyi alan Galatasaray'a Liverpool zaferinin ödülü de 2.1 milyon Eurogalibiyet bonusu oldu.son dönemde tam 40 milyon Euro (1.9 milyar TL) ödeme gerçekleştirdi.UEFA'ya sorunsuz şekilde 'borçsuzluk kağıdını' veren sarı-kırmızılı kulüp, gelir-gider dengesini sağladı. Başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz'ı sık sık ziyaret ederek teknik direktör Okan Buruk ve oyunculara desteğini gösteriyor.