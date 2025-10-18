İbrahim Hatipoğlu: "Kulüp konsolide hasılatımız 12.8 milyar TL'ye ulaştı"

"TOPLAMDA 14 MİLYAR TL SATIŞLARIN MALİYETİ OLDU"

Gider konularıyla ilgili de konuşan İbrahim Hatipoğlu, "Sporcu ücretleri 6 milyar, amortisman ve itfa payı giderleri 2.2 milyar, futbolcu kiralama giderleri 168 milyon, mağazacılığın mal maliyeti 1.5 milyar, personel giderleri 474 milyon, teknik kadro ve antrenör ücretleri 936 milyon, müsabaka giderleri 577 milyon, spor malzemesi giderleri 90 milyon, deplasman ve kamp giderleri 329 milyon, aidat ve ceza giderleri 60 milyon, sporcu, teknik kadro ve menajer giderleri 735 milyon, güvenlik ve temizlik giderleri 21 milyon, futbolcu yetiştirme tazminatları 58 milyon ve diğer giderlerimiz de 796 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Toplamda da 14 milyar TL satışların maliyeti oldu" değerlendirmesinde bulundu.