Gençlerbirliği'nde Metehan Mimaroğlu ve Pedro Pereira, Beşiktaş karşısında alınan galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"BEŞİKTAŞ'I BURADA YENMEK HERKESE NASİP OLMAZ"

Metehan Mimaroğlu,"Beşiktaş'ı burada yenmek herkese nasip olmaz. Seyircinin atmosferi bizi de maça motive etti. Beşiktaş'ı burada tek stratejiyle yenemezsiniz. Biz de zaafları nereden yakalayabiliriz diye çalıştık. Golden sonra ikinci taktiğe geçtik ve başarılı olunca kazandık. Burada kazanmak bize çok büyük bir moral olacak." dedi.

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI ÇOK ÇALIŞTIK"

Pedro Pereira, "Yaptığımız analizlerin tuttuğunu söyleyebilirim. Beşiktaş'a çok çalıştık. Ne kadar çalışırsanız çalışın, böyle bir ambiyansta, taraftar gürültüsüyle çalışmalarınızı sahada yansıtamayabiliyorsunuz. Bugün öyle oldu ama toparlayabildik. 1-1'i bulunca güvenimiz arttı ve 2-1 oldu. Ne olursa olsun bırakmazsak skoru kendi lehimize çevirebiliriz. Bunu da görmüş olduk." ifadelerini kullandı.