Murat Salar: "Fenerbahçe’nin hiçbir şekilde yönetilemez borç sorunu yoktur"

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, "İvedilikle yaptığımız ilk şey, şeffaflığı sağlamak amacıyla kulübümüzün finansa durumunu camiamızla paylaşmak amacıyla 31 Mayıs tarihli bağımsız denetimimizi gerçekleştiren, 21 Eylül tarihinde de ikinci bir raporu hazırlamasını talep ettik. Onlar da çalışmalarını başlattılar. Gelecek hafta gerçekleşecek mali genel kurul öncesinde biz o raporu edinmiş olacağız. Fenerbahçe'nin sadece finansal kısmı genellikle haber değeri olarak, borçlar olarak tartışılıyor. Fenerbahçe'nin çok kıymetli aktifleri ve varlıkları da var. Bizim sahibi bulunduğumuz taşınmazlara, Türkiye'nin kredibilitesi en yüksek değerleme kuruluşlarından Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası Değerleme Şirketi'ne tüm taşınmazlarımız için değerlendirme yapıyoruz. Orada da aktiflerimizin değerini göreceksiniz. Fenerbahçe'nin sadece borcu var diye bakmayınız, Fenerbahçe'nin çok kıymetli varlıkları var. Fenerbahçe'nin hiçbir şekilde yönetilemez borç sorunu yoktur. Rakamlara baktıktan sonra söylüyorum. Fenerbahçe'nin kısa vadeli nakit akışı sıkıntısı vardır. Onlar da yönetilemez seviyede değildir. Hamleleri doğru yapabilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.



"BU MADDENİN KABUL EDİLMESİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Seçimli genel kurulda reddedilen maddelere ilişkin de konuşan Salar, "Bizler görevi devraldıktan hemen sonra neleri yapabileceğimize baktık. 20-21 Eylül'deki kongrede gündem maddelerinden reddedilenlerin hangi gerekçeyle reddedildiğini, empati yaparak değerlendirmeye gayret ettik. Camia çok geniş yetkilerle, tanımı belli olmayan yetkilerle yönetimlerin gayrimenkul tasarrufuna gitmesini kabul etmiyor. 25 Ekim'de yapılacak kongrede sizlere sunduğumuz 5 madde var" diyerek maddeleri okudu. Salar, "Bu maddede amaçlanan şu, halihazırda sahip olduğumuz, kulübümüzün uhdesinde bulunan gayrimenkullerimizin birçoğu kamudan ve bağış yoluyla elde edilen mülklerdir. Bu maddenin iptal edilmesiyle bizim kamudan gayrimenkul elde edinebilmemiz mümkün değildir. Bunların edinilmesi için bu maddenin kabul edilmesine ihtiyacımız var. Bu madde geçmediği takdirde bize tahsis edilebilecek ya da bağışlanabilecek gayrimenkulleri edinebilme imkanımız şu anda mevcut değil" dedi.



"5. MADDENİN AMACI, FİNANSAL GELİŞİME KATKI SAĞLAMAK"

İş insanı Murat Ülker'in sarı-lacivertli kulübe katkısı için teşekkür eden Murat Salar, 5. maddeye ilişkin, "Yetkiler geniş tanımlanmıştı, olağanüstü kongre atmosferinde tam olarak neyi amaçladığı anlaşılamadığı için kabul görmedi. İlk geliştirmek istediğimiz gayrimenkul projesini ada, pafta, parsel belirterek aktarıyoruz. Burada 2 tane spesifik, kulübümüz uhdesinde bulunan 2 gayrimenkulle ilgili proje var. Adası, paftası ve parseli belli. Birisi kolejin arazisinde diğeri Murat Ülker tarafından kulübe kazandırılan arazide yapılacak projeyle ilgili. 16 Ekim Perşembe akşamı kendisiyle bizzat ben görüştüm. Bu projelerle ilgili tam desteğini verecek. Elekle su taşısak, camia olarak Fenerbahçe'ye katkılarını ödeyemeyiz. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu 2 taşınmazın adresleri belli. Proje geliştirmesinin Emlak Konut'la yapılacağı belli. Herhangi bir gri alan yok. Ali Koç başkan döneminde yapılan anlaşma yüzde 80'e 20 şeklinde. Aşağı yukarı 150 milyon Euro şeklinde gelir hesaplıyoruz. Bu projeleri başlatıp, ivedi şekilde tamamlayıp, finansal gelişime katkı sağlamak istiyoruz. 5. maddenin amacı bu" diye konuştu.



"EK GELİR OLUŞTURMA SÜRECİMİZ DONDURULMUŞ DURUMDA"

Salar, reddedilen 6. maddeye yönelik, "Bu madde eğer onaylanmazsa locaları kiraya veremiyoruz, stadın altında bir takım yerler var, bunların biten kira sözleşmelerini yenileyemiyoruz, statta maç günü açılan büfeleri kiralayamıyoruz. Ek gelir oluşturma sürecimiz şu anda dondurulmuş durumda. Sadece kiraya verilmesi için bu maddenin onaylanması gerekiyor, aksi halde kira geliri elde edemiyoruz. Bazı tesislerimize deprem güncellemesi gerekmekte. Bunu yapmamız gerekiyor ama reddedilen maddelerden dolayı yapamıyoruz. Bu süreci tekrar başlatmamız gerekiyor ve 7. maddeyi bu sebeple onaylamanızı rica ediyorum. Başka restorasyonlar yapmamız da gerekiyor ama deprem güçlendirmesi öncelik teşkil ediyor" açıklamasında bulundu.



"PLANLARIMIZ ARASINDA HİSSE SENEDİ SATMAK GİBİ AMACIMIZ YOK"

Murat Salar, 8. maddeye ilişkin ise şunları söyledi: "Bu maddede hassasiyetin ne olabileceğini düşünerek, sizler adına empati yaparak neyi amaçladığımızı açıklayacağım. Burada herhangi bir şeyin satışı dediğimizde, yakın geçmişteki bazı tecrübeler sebebiyle negatif algılanabiliyor. Sadettin Saran ve ekibi olarak şunu taahhüt ediyorum, yakın gelecekte hisse senedi satmak gibi bir amacımız yok. Planlarımız arasında bu yok. Son genel kurulda bunu kürsüde eleştiren kişiyim. Bu maddede hisselerin devri veya geri alınması cümlesi var. Finansal hareket alanı açısından halka açık bir şirketiniz varsa, yeri geldiğinde değerinin altında işlem görüyorsa ki bunu iddia etmiyorum, eğer böyle bir durum varsa, imkanlarımız ölçüsünde bu hisseleri geri alabilmenin yetkisini talep ediyoruz. 5 maddeyi de gerekçeleriyle sizlerle paylaşmaya çalıştım. Açık olmayan bir durum varsa yine anlatmaya ve ikna etmeye gayret ederim. Bu maddeler, kulübümüzün finansal geleceği açısından gerekli. Sizlerin hassasiyetine maksimum özen gösterildi. Önümüzdeki dönemlerde de her finansal aşamada sizleri bütün açıklıkla, şeffaflıkla bilgilendireceğimize dair söz veriyorum. Mali genel kuruldan önce 21 Eylül tarihli bağımsız denetleme raporunu hazırlayan firma tarafından hazırlanıyor. Elmayla elma karşılaştırılacak orada. 31 Ağustos-21 Eylül bağımsız denetim kurulu raporunu paylaşacağız. Sahip olduğumuz taşınmazların da raporunu sizlere arz edeceğiz."

