Nottingham Forest’ta Postecoglou dönemi kısa sürdü!

Nottingham Forest'ta Ange Postecoglou dönemi kısa sürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nottingham Forest Futbol Kulübü, bir dizi hayal kırıklığı yaratan sonuç ve performansın ardından Ange Postecoglou'nun derhal teknik direktörlük görevinden alındığını doğruladı. Kulüp şu anda daha fazla yorumda bulunmayacak." ifadeleri kullanıldı.

8 MAÇTA GALİBİYETİ YOK

Tecrübeli teknik adamla 39 günde 8 maça çıkan Forest, bu müsabakalarda 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Nottingham Forest, son olarak Premier Lig'de bugün konuk ettiği Chelsea'ye 3-0 yenildi.

TOTTENHAM İLE AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANDI

Postecoglou, daha önce Brisbane Roar, Melbourne Victory, Avustralya Milli Takımı, Yokohama F. Marinos, Celtic ve Tottenham'ı çalıştırdı. Brisbane Roar, Yokohama F. Marinos ve Celtic'te lig zaferleri yaşayan tecrübeli teknik direktör, Tottenham'ı UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

Premier Lig'de bu sezon çıktığı 8 maçta 5 puan toplayan Nottingham Forest, 20 takımlı ligde düşme hattında 18. basamakta yer alıyor.