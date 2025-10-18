Nwakaeme umut verdi

Trabzonspor'da
Anthony Nwakaeme, sevinci yaşanıyor. Sakatlığından dolayı uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan 36 yaşındaki sol kanat oyuncusu, ülkesindeki rehabilitasyon tedavisinin büyük bölümünü tamamladı. Futbolcunun, sağlık durumunda önemli ilerleme kaydettiği ve yeniden sahaya dönüş için umut verici sinyaller aldığı öğrenildi.
Nwakaeme'nin Trabzon'a dönüşü, takımda moralleri yükseltti. Bordo-mavili ekip, Nijeryalı sol kanadın, kulüp sağlık ekibi gözetiminde bireysel programını sürdüreceği bildirildi.