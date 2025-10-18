Okan Buruk: Benim gördüğüm kart yanlıştı

"İLKAY OYUNCULUĞU, KARAKTERİ VE TAKIMA VERDİĞİ DESTEK ÖNEMLİ"

İlkay Gündoğan'ın hem oyunculuğu hem saha içerisindeki liderliğinin önemli olduğunu aktaran sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "İlkay'ın ilk yarıda bloklar arası buluşması, top bizdeyken çok iyi bir seçenek olması, topu ileriye taşıması önemliydi. Saha içerisinde arkadaşlarına çok güven veren bir oyuncu. İlkay'ın hem oyunculuğu hem saha içerisindeki liderliği önemli. İlk yarıda rakibi doğru karşıladık. Orta saha oyuncuları savunmamızla birlikte önemli işler yaptı. İlkay oyunculuğu, karakteri ve takıma verdiği destek önemli oluyor" şeklinde konuştu.

Lero Sane'nin Başakşehir karşısında savunma arkasına yaptığı koşuların değerli olduğunu belirten Okan Buruk, "Önceki maçlara göre bu sefer savunma arkasına çok doğru koşuları yatı. Patlayacağı çok yüksek bir oyuncu. Doğru paslar atıldığında direkt kaleci ile karşı karşıya kalan bir oyuncu. Daha çok kaleye gitmeyi düşündü, golü düşündüğü için de 2 gol attı" ifadelerini kullandı.