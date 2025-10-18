Selçuk İnanlı Kocaelispor’dan bu sezon bir ilk!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 3-2 kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 44 ve 71. dakikalarda Tayfur Bingöl, 63. dakikada ise Keita kaydetti. Konyaspor'un gollerini 51. dakikada penaltıdan Pedrinho, 77. dakikada ise Umut Nayir attı. Konuk ekip bu sezon ilk kez deplasmanda maç kazandı. Bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 8'e çıkardı. Konyaspor ise 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Alanyaspor'u konuk edecek. Konyaspor ise Gençlerbirliği ile oynayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

44'üncü dakikada Agyei'nin ceza alanı sağ çaprazından içeriye ortasında topa gelişine vuran Tayfur Bingöl'ün şutu ağlarla buluştu: 0-1.

49'uncu dakikada Balogh'un müdahalesi sonucu Umut Nayir ceza alanında yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

51'inci dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Pedrinho, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

63'üncü dakikada Linetty'nin ceza alanı sağ tarafından pasına gelişine vuran Keita'nun şutu ağlarla buluştu: 1-2.

70'inci dakikada Keita'nın ceza alanı içerisine pasıyla topla buluşan Tayfur Bingöl'ün şutu ağlara gitti: 1-3.

77'nci dakikada Adil'in ceza alanı sağ tarafından ortasında topa iyi yükselen Umut Nayir'in vuruşu ağlarla buluştu: 2-3.

STAT: Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Murat Ergin Gözütok

TÜMOSAN KONYASPOR: Deniz Ertaş - Andzouana, Uğurcan (Dk. 26 Calusic), Adil, Guilherme, Ndao (Dk. 75 Kaan Akyazı), Bjorlo (Dk. 46 Bardhi), Melih İbrahimoğlu (Dk. 75 Jinho jo), Pedrinho, Muleka (Dk. 75 Melih Bostan), Umut Nayir

KOCAELİSPOR: Jovanovic - Balogh, Smolcic, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Dijksteel), Syrota, Nonge (Dk. 83 Samet Yalçın), Keita, Linetty (Dk. 90+2 Tarkan Serbest) Tayfur Bingöl (Dk. 90+2 Muharrem Cinan), Agyei (Dk. 73 Can Keleş), Serdar Dursun

GOLLER: Dk. 51 Pedrinho, Dk. 77 Umut Nayir (Tümosan Konyaspor), Dk. 44 - Dk. 70 Tayfur Bingöl, Dk. 63 Keita (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Guilherme, Muleka, Adil (Tümosan Konyaspor), Serdar Dursun, Ahmet Oğuz, Balogh, Jovanovic, Muharrem Cinan (Kocaelispor)