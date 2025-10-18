SON DAKİKA: Beşiktaş - Gençlerbirliği | Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rafa, Cerny, Cengiz, Abraham.

GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan, Pereira, Zuzek, Goutas, Thalisson, Hanousek, Göktan, Bashiru, Oğulcan, Franco, Niang.

Siyah-beyazlı futbol takımı, çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bir maçı eksik Beşiktaş, topladığı 13 puanla haftaya averajla 6. sırada giriş yaptı. Süper Lig'e 4 sezon sonra yükselen Gençlerbirliği ise oynadığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayarak 5 puan topladı. Ankara ekibi, averajla 14. sırada yer aldı.