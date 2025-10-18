CANLI: Çaykur Rizespor - Trabzonspor | Maçta ilk düdük sesi geldi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor.
CANLI SKOR – 1. DEVRE
RİZESPOR: 0
TRABZONSPOR: 0
İLK 11'LER
RİZESPOR: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Laçi, Papanikolaou, Rak-Sakyi, Buljubasic, Emrecan, Jurecka
TRABZONSPOR: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Tim Jabol, Olaigbe, Oulai, Augusto, Onuachu
Ligde 22 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 17 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
Ligde son 2 karşılaşmasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenmesi halinde art arda üçüncü maçından galibiyetle ayrılmış olacak.
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.