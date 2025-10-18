Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI: Çaykur Rizespor - Trabzonspor | Maçta ilk düdük sesi geldi
Giriş Tarihi: 18.10.2025 15:58 Son Güncelleme: 18.10.2025 17:00

CANLI: Çaykur Rizespor - Trabzonspor | Maçta ilk düdük sesi geldi

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Fırtına, mücadeleyi kazanarak lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor. Karşılaşmada ilk düdük sesi geldi.

CANLI: Çaykur Rizespor - Trabzonspor | Maçta ilk düdük sesi geldi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor.

CANLI SKOR – 1. DEVRE

RİZESPOR: 0

TRABZONSPOR: 0

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

İLK 11'LER

RİZESPOR: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Laçi, Papanikolaou, Rak-Sakyi, Buljubasic, Emrecan, Jurecka

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Tim Jabol, Olaigbe, Oulai, Augusto, Onuachu

Ligde 22 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 17 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde son 2 karşılaşmasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenmesi halinde art arda üçüncü maçından galibiyetle ayrılmış olacak.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI: Çaykur Rizespor - Trabzonspor | Maçta ilk düdük sesi geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz