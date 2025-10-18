Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol 1.Lig: Çorum FK, Hatayspor'u rahat geçti!
Giriş Tarihi: 18.10.2025 21:03

Trendyol 1.Lig: Çorum FK, Hatayspor'u rahat geçti!

Trendyol 1. Lig 10.haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 4-1 skorla geçerek puanını 20'ye yükseltti.

Trendyol 1.Lig'in 10. hafta maçında Çorum FK ve Hatayspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Çorum FK, 4-1 kazandı.

Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri dakika 12. dakikada Yusuf Erdoğan, 25. dakikada Daniel Aleksic, 63. dakikada Braian Samudio ve 79. dakikada Atakan Akkaynak attı. Hatayspor'un tek sayısı ise 90+3. dakikada Selimcan Temel'den geldi.

Bu sonucun ardından Çorum FK, puanını 20 yaparken, Hatayspor 3 puanda kaldı.

1.Lig'de gelecek hafta Çorum FK, Boluspor'u ağırlayacak. Hatayspor, Sivasspor deplasmanına gidecek.

