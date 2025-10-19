3 dakikada tükeniş

Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkan Cengiz Ünder, ikinci golünü kaydetti. Daha önce Başakşehir karşılaşmasında son dakikada vuruşuyla siyah-beyazlı takımı 2-1'lik skorla galibiyete taşıyan Cengiz, Gençlerbirliği önünde de golünü buldu. Ancak bu galibiyet için yeterli olmadı. Öte yandan yıldız futbolcunun golü, Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de ikinci yarılardaki en erken golü (Dakika 47) olarak kayıtlara geçti.Beşiktaş'a konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Gençlerbirliği, lig tarihinde bu deplasmanda üst üste iki galibiyeti ilk kez aldı. Ayrıca Başkent ekibi, Dolmabahçe'de ilk defa yenik duruma düşmesine rağmen sahadan üç puanla ayrıldı (48 maç).Sergen Yalçın dün akşam David Jurasek'i 11'de tercih etmedi. Sonradan oyuna giren Çek futbolcunun, ilk topla teması, Beşiktaş'ın kalesinde gol oldu. Taraftarlar, Jurasek'in yanı sıra Svensson ve Mert'e de tepki gösterdi.Sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı'nın yokluğunda sağ bekte Svensson görev yaptı. Beşiktaş'ın 6 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Taylan Bulut ise maç kadrosuna dahil edilmedi. 19 yaşındaki genç futbolcu, Sergen Yalçın göreve geldikten sonra hiç süre bulamadı. Dünkü karşılaşmada, siyah-beyazlıların yedek kulübesinde sağ bek oyuncusu yoktu. Yalçın, "Taylan çok genç, ileride oynayacak süre bulur" dedi.BeşiktaşKulübü'nde olağan divan başkanlık kurulu seçimi, bugün gerçekleştirilecek. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak seçim, saat 10.30'da başlayacak. Oy verme işlemi, 17.00'de sona erecek. Seçimde Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer başkanlık için yarışacak.8 gol ve 2 asistle Beşiktaş'ın en skorer ismi olan Tammy Abraham, buna rağmen beklentileri karşılayamıyor. Yıldız futbolcu, dün de sahanın en çok eleştirilen isimleri arasında yer aldı. İngiliz oyuncu,Birisinde şut çekmek yerine topu takım arkadaşına verdi. Diğerinde kale önünden bitirici vuruşu yapamadı. Sonuncusunda ise topu auta gönderdi.Yaz transfer döneminde Beşiktaş'a geri dönen Rıdvan Yılmaz, 1259 gün sonra Dolmabahçe'de ilk 11'de sahaya çıktı. 24 yaşındaki sol bek aynı zamanda bu sezon ilk defa 11'de yer aldı. Ancak adale sakatlığı yaşayınca 78. dakikada yerini Jurasek'e bıraktı.