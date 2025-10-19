Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Başkanlık Kurulu Toplantısı başladı

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'ndaki başkanlık kurulu toplantısına saat 10.30'da start verildi.
Ali Rıza Dizdar'ın başkanlık yapacağı divan başkanlık kurulu toplantısında başkanlık için Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer yarışacak.
Seçimde Affan Keçeci kırmızı, Ahmet Akpınar sarı, Ahmet Ürkmezgil beyaz, Engin Baltacı mavi ve Mustafa Emir Tamer ise yeşil oy pusulalarını kullanacak.
Beş adayın yarışacağı divan başkanlık seçiminde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında başkan adaylarının konuşmasına geçildi.
Seçimde oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erecek.