Fark kapanacak!

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı dün gerçekleştirildi. 25 Ekim'deki gayrimenkul ve taşınmazlar ile ilgili yönetime yetki verilmesi yönündeki maddelerin (11, 12, 13. maddeler)
oylanacağı Olağanüstü Genel Kurul öncesinde tüm gözlerin çevrildiği Divan'da Başkan Sadettin Saran şöyle konuştu:
Tedesco'yu göndermek en kolayı olurdu. Biz istikrarı seçtik. Başarı kriterlerimiz tutmazsa, karar almaktan çekinmeyiz. Kısa sürede takımın ritmini yakalamasını istiyoruz. Farkı kapatacak bir program devreye aldık. Takımdaki inanç yavaş yavaş oluyor. Bu takımın ayağa kalkacağına inanıyorum.
Ocak ayında gerekli transferleri yapacağız. Taraftarımız destek versin. Hocamıza ve takıma güveniyoruz.
İNANCIM TAM! İHTİYACIMIZ OLAN YETKİLER ÇIKACAKTIR
İki kadro dışı kararı aldık. Bu karar kesinlikle bir ceza değil, hatırlatma! Bir şeyleri yıkmak için değil, düzeltmek için geldik.
Hiçbir borç bizi korkutmuyor, çünkü Fenerbahçe'nin gücü bu borçları ödemeye yeter. Merak etmeyin, Fenerbahçe emin ellerde.
Yönetim kuruluna verilmesi gereken bazı yetkiler onaylanmadı. Bu kararlar bizim elimizi bağladı. Hiçbir maddede hesabını veremeyeceğimiz bir şey yok.
Bankalar Birliği yükünden kurtulmak istiyoruz. Kulübün özgürleşmesi için projeler hayati önem taşıyor. Ben camiamıza güveniyorum. 25 Ekim'deki genel kurulda ihtiyacımız olan onayın dışında bir karar çıkacağına inanmıyorum.
KOÇ: ARTIK YIKICI SİYASETİ BIRAKIN!
Fenerbahçe'de Divan'a katılan eski başkan Ali Koç, yaptığı konuşmada mevcut yönetime destek çağrısında bulundu. "Şu anki görevimiz artık yeni seçilen başkan ve yönetim kuruluna destek olmak" diyen Koç, "Yeni yönetimin önünü açmalı ve hep birlikte hareket etmeliyiz. Enerjiyi borç yapılanmasına değil, şampiyonluğa harcayalım. İnşallah Sadettin Başkan önderliğinde şampiyonluk yaşayalım! Biz şampiyon yapamadık, bizden sonra gelen de yapamasın gibi bir düşüncede olmayacağımızın teminatını vermek istiyorum.
Bu mantalitede olan Fenerbahçeliler kim olursa olsun, Fenerbahçelilikleri sorgulansın! Biz köstek değil, destek olacağız. Yıkıcı siyaseti bırakalım! Fenerbahçe'nin bindiği dalı kesmeyelim" ifadelerini kullandı.
TARAFTARLARDAN KOÇ'A TEPKİ
Fenerbahçe eski başkanları Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında, kürsü konuşmaları sonrasındaki diyalog dikkat çekti. Yıldırım, Koç'un yanına gelerek "Beni unut"
derken, Koç da "Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun"
ifadesini kullandı. Yıldırım ise, "İlaçlarımı aldım, çok iyiyim"
diyerek yanağını sıktı. Ali Koç'un, Yıldırım'ı bacak bacak üstüne atarak karşılaması ve istifini bozmaması sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Yorumlarda, "Ne olursa olsun eski başkana yaptığı büyük bir saygısızlık… Beden dili Ali Koç'a hiç yakışmadı"
yorumları yapıldı.
YILDIRIM: SATILACAK HER ŞEYİ BİZ ALDIK!
Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da gayrimenkul ve taşınmazlar ile ilgili yönetime yetki verilmesi yönündeki maddelerin (11, 12, 13. maddeler) veto edilmesini isteyen eski başkan Aziz Yıldırım dün yine sert konuştu. Ali Koç'a yönelik, "Ali! Hep içinde kalan Aziz Yıldırım'ı dışa vuruyorsun, yapma! 'Fenerbahçe kötü olsun' dediysem şerefsizim! Bunu bize ima edenler de şerefsizdir"
diyen Yıldırım şöyle konuştu: "Bugün konuştuğunuz, 'Satalım' dediğiniz her şeyi biz aldık! Bu maddeleri reddedeceğimi söyledim. Kulübün mallarını neden satıyorsunuz? Biz Fenerbahçe'nin düşmanı değil, kendisiyiz." Bu arada Yıldırım, kendisine cevap veren Hamdi Akın'a tepki gösterince salonda gerginlik yaşandı. Başkan Saran, araya girip üyeleri sakinleştirdi.