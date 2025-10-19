Fark kapanacak!

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı dün gerçekleştirildi. 25 Ekim'deki gayrimenkul ve taşınmazlar ile ilgili yönetime yetki verilmesi yönündeki maddelerinoylanacağı Olağanüstü Genel Kurul öncesinde tüm gözlerin çevrildiğiTedesco'yu göndermek en kolayı olurdu. Biz istikrarı seçtik. Başarı kriterlerimiz tutmazsa, karar almaktan çekinmeyiz. Kısa sürede takımın ritmini yakalamasını istiyoruz.Ocak ayında gerekli transferleri yapacağız. Taraftarımız destek versin. Hocamıza ve takıma güveniyoruz.İki kadro dışı kararı aldık. Bu karar kesinlikle bir ceza değil, hatırlatma!Hiçbir borç bizi korkutmuyor, çünkü Fenerbahçe'nin gücü bu borçları ödemeye yeter.Yönetim kuruluna verilmesi gereken bazı yetkiler onaylanmadı. Bu kararlar bizim elimizi bağladı.Bankalar Birliği yükünden kurtulmak istiyoruz. Kulübün özgürleşmesi için projeler hayati önem taşıyor.Fenerbahçe'de Divan'a katılan eski başkan Ali Koç, yaptığı konuşmada mevcut yönetime destek çağrısında bulundu. "Şu anki görevimiz artık yeni seçilen başkan ve yönetim kuruluna destek olmak" diyen Koç, "Yeni yönetimin önünü açmalı ve hep birlikte hareket etmeliyiz. Enerjiyi borç yapılanmasına değil, şampiyonluğa harcayalım.Bu mantalitede olan Fenerbahçeliler kim olursa olsun, Fenerbahçelilikleri sorgulansın! Biz köstek değil, destek olacağız. Yıkıcı siyaseti bırakalım! Fenerbahçe'nin bindiği dalı kesmeyelim" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe eski başkanları Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında, kürsü konuşmaları sonrasındaki diyalog dikkat çekti. Yıldırım, Koç'un yanına gelerekderken, Koç daifadesini kullandı. Yıldırım ise,diyerek yanağını sıktı. Ali Koç'un, Yıldırım'ı bacak bacak üstüne atarak karşılaması ve istifini bozmaması sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Yorumlarda,yorumları yapıldı.Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da gayrimenkul ve taşınmazlar ile ilgili yönetime yetki verilmesi yönündeki maddelerin (11, 12, 13. maddeler) veto edilmesini isteyen eski başkan Aziz Yıldırım dün yine sert konuştu. Ali Koç'a yönelik,diyen Yıldırım şöyle konuştu: "Bugün konuştuğunuz, 'Satalım' dediğiniz her şeyi biz aldık! Bu maddeleri reddedeceğimi söyledim. Kulübün mallarını neden satıyorsunuz? Biz Fenerbahçe'nin düşmanı değil, kendisiyiz."