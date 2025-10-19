Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Iğdır FK ile Boluspor puanları paylaştı
Giriş Tarihi: 19.10.2025 18:49

Iğdır FK ile Boluspor puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

AA
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde Boluspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Çağdaş Altay, Kemal Mavi, Faruk Yağlı

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Alim Öztürk, Bruno, Rotariu (Dk. 73 Ahmet Emin Engin), Conte, Mendes, Doğan Erdoğan (Dk. 80 Eysseric), Ali Kaan Güneren (Dk. 61 Eyüp Akcan), Gökcan Kaya, Serkan Asan (Dk.61 Fofana), Güray Vural

Boluspor: Orkun Özdemir, Ömürcan Artan (Dk. 89 Abdurrahman Üresin), Lima, Barış Alıcı (Dk. 55 Mustafa Alptekin Çaylı), Liço, Hasani, Doğan Can Davas (Dk. 89 Buğra Çağıran), Işık Kaan Arslan (Dk. 64 Onur Öztonga), Kouagba, Rasheed (Dk. 64 Boakye), Balburdia

Goller: Dk. 9 Liço (Boluspor), Dk. 89 Bruno (Penaltıdan) (Alagöz Holding Iğdır FK)

Kırmızı kart: Dk. 54 Mendes (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 40 Ali Kaan Güneren, 45+2 Sinan Bolat, 45+2 Alim Öztürk, Dk. 90+9 Ahmet Emin Engin (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 45+2 Lima, Dk. 57 Işık Kaan Arslan, Dk. 66 Ömürcan Artan, Dk. 70 Boakye, Dk. 72 Orkun Özdemir, Dk. 88 Balburdia (Boluspor)

