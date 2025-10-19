Levent Mercan: ”Her zaman oynamak isterim…”

Fenerbahçe'nin yıldızı Levent Mercan, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Levent Mercan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Her zaman oynamak isterim, çok çalışırım. Takıma fayda sağlayabileceğimi antrenmanlarda göstermek isterim. Hocam bana şans verdi, teşekkür ederim. Ben antreman ya da maçlarda her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım. En önemlisi galibiyet. Performansımı hocamız değerlendirecek. Benlik bir şey yok. Ben en iyisini yapmaya çalışırım, umarım yapmışımdır da. Hafta içi hocamla konuşuruz, bakalım ne diyecek."