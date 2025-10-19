Samsunspor, Kayseri’de 3 golle galip!

Süper Lig'in 9. hafta maçında Samsunspor deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1'lik skorla yenmeyi başardı.

Bu sonucun ardından ligdeki 4'üncü galibiyetini alan konuk ekip Samsunspor puanını16'ya yükseltirken, ligde henüz galibiyeti olmayan ve 5 puanı bulunan Kayserispor'un galibiyet hasreti ise 9 maça çıktı.