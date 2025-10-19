Şehir efsanesi!

Performansı eleştirilen ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool ile Süper Lig'deki Beşiktaş maçlarına yedek soyunan Leroy Sane, ilk 11'e geri döndüğü mücadelede şov yaptı. İGalatasaray formasıyla 3 gole imzasını koyan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, 2.5 yıl aradan sonra duble yaparken, uçarcasına yaşadığı sevinç objektiflere yansıdı.Sane'ye şık bir asist yapan Gabriel Sara, bu sezon ikinci kez gol pası verdi. İyi bir rakibe karşı oynadıklarını söyleyen Brezilyalı orta saha, "Daha iyi yapabileceklerimiz vardı. Boşluklar verdik ama en önemlisi 3 puandı" dedi. İlkay Gündoğan ve Leroy Sane hakkında da konuşan Sara, şu ifadeleri kullandı: "Büyük oyuncular, isimleri yeter!Destek olmaya da çalışıyorum. İletişime açık insanlar, dinlemeyi seviyorlar. Onlarla kaliteli vakit geçirebiliyorum."Galatasaray, turuncu-lacivertliler karşısında son 7 Süper Lig müsabakasından da galibiyetle ayrılarak müthiş bir seri yakaladı. 2022-23 sezonuyla başlayan süreçte rakibine göz açtırmayan Aslan, söz konusu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 17 kez havalandırırken sadece 2 gol yedi.Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı müsabakalarda hücumda ve defansta başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, geride kalan 9 maçta rakip fileleri 22 kez havalandırırken, bu alanda da zirvede.Galatasaray, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde evinde Bodo/ Glimt ile karşılaşacak. Frankfurt deplasmanındaki farklı yenilgi sonrası RAMS Park'ta Liverpool'u deviren sarı-kırmızılılar, Avrupa'da ikinci galibiyet için sahada olacak.