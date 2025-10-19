SON DAKİKA! Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Chobani Stadyumu'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Ali Şansalan'ın yöneteceği 90 dakikada Anıl Usta ve Samet Çavuş, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak. VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.

Ligde oynadığı 8 mücadelede 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 16 puanla 4. sırada bulunuyor. 8 maçta 1 galibiyet ve 7 yenilgisi bulunan Fatih Karagümrük ise sonuncu basamakta yer alıyor.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Tarık, Semedo, Çağlar, Jayden, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Talisca, Kerem.

KARAGÜMRÜK: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Johnson, Fofana, Tiago, Larsson, Balkovec, Serginho, Anıl.

Fenerbahçe'nin golcüsü En-Nesyri, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor...